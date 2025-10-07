الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إستشهاد شخص واصابة أخر جراء الغارة الإسرائيلية على دير عامص قضاء صور جنوبي البلاد.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون من موقع رويسات العلم باتجاه بلدة كفر شوبا جنوب لبنان.

وفي وقت سابق سُمِع، دويّ انفجار مصدره منطقة سقي التبانة في مدينة طرابلس شمالي لبنان.

وحسب المعلومات الأولية فإن الدوي ناجم عن انفجار بطارية ليثيوم داخل إحدى بُور الحديد، ما أدّى إلى إصابة عاملين بجروح طفيفة، بحسب صحيفة النهار اللبنانية.

تم إسعاف الجرحى ونقلهما إلى أحد مستشفيات طرابلس لتلقّي العلاج، في حين باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الحادث وظروف حصوله.