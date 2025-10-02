قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
نفس خطى الرئيس الكولومبي .. قرار تركي عاجل بعد الهجوم على أسطول الصمود
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم جميع الصفوف .. حمل الآن
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الظهر لمن يستيقظ متأخرًا؟.. خلاف بين العلماء
الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة
أخبار العالم

استشهاد شخصين وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

غارة إسرائيليىة - ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة أخر في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على سيارة بمنطقة الخردلي جنوبي البلاد.

‌‏وفي وقت سابق ؛ أدان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بشدة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، واصفا إياها بـ"المجزرة المكتملة الأركان" التي تشكل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية وحقوق الإنسان.

وقال الرئيس عون في بيان رسمي صدر في وقت سابق :"بينما نجتمع في نيويورك لمناقشة قضايا السلام وحقوق الإنسان، تواصل إسرائيل انتهاكها السافر للقانون الدولي".

وأضاف أن المجزرة التي ارتكبت في بنت جبيل، وراح ضحيتها خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، تعد جريمة لا يمكن السكوت عنها. وعلى الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف هذه الهجمات فورًا".

تأتي تصريحات الرئيس اللبناني بعد ساعات من الغارة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مدينة بنت جبيل، مستهدفًا دراجة نارية كانت متوقفة بجانب سيارة مدنية.

وأسفرت الغارة عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم رجل وابنتاه الطفلتان كانوا داخل السيارة، بالإضافة إلى سائق الدراجة، فيما أُصيبت الأم وطفلة ثالثة بجروح خطيرة.

وزارة الصحة اللبنانية غارة إسرائيلية جنوب لبنان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون مدينة بنت جبيل

