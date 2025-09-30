الاحتلال يستهدف معدات الإعمار ويعرقل جهود إعادة البناء بجنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إن الطائرات الإسرائيلية المسيرة كثفت تحليقها في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك العاصمة بيروت، مشيرًا إلى تنفيذ 3 عمليات هجومية في الجنوب والبقاع الغربي.

وأوضح، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المسيرات استهدفت جرافة في بلدة صُحم أدت إلى استشهاد سائقها، كما أصيب شخص في بلدة عيترون نتيجة غارة أخرى، فيما أسفرت غارة ثالثة في بلدة النبطية الفوقا عن استشهاد مواطن أثناء استهداف خزان مياه، وبلغت الحصيلة الإجمالية لهذه الاعتداءات شهيدين وجريحًا.

ولفت إلى أن هذه العمليات الإسرائيلية تعكس إصرار الاحتلال على منع إعادة الإعمار في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي، بعد أن طالت الاستهدافات في الآونة الأخيرة معدات وأشخاصًا يعملون في مشروعات الإعمار.

وأكد أن إسرائيل تسعى من خلال هذه العربدة الجوية إلى فرض واقع جديد على الأرض، في ظل استمرار انتهاكها السيادة اللبنانية برًا وجوًا وبحرًا، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا في نوفمبر الماضي.