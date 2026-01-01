الجيش الأمريكي: مقتـ.ل 5 أشخاص في ضربة على سفينتين تهريب مخدرات

أعلن الجيش الأمريكي مقتل 5 أشخاص فى ضربة عسكرية على سفينتين قال إنهما كانتا تشاركان فى عمليات تهريب للمخدرات.



وذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية، في بيان نشرته اليوم الخميس، أن السفينتين المستهدفتين كانتا تبحران عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات.



وأضافت القيادة الجنوبية أنها أخطرت على الفور خفر السواحل الأمريكي لتفعيل جهود البحث والإنقاذ، مشيرة إلى أن معلومات استخباراتية أكدت أن السفينتين كانتا تبحران على مسارات معروفة لتهريب المخدرات وتشاركان في أنشطة تهريب. وأسفرت العملية عن مقتل خمسة «إرهابيين مرتبطين بتجارة المخدرات»، ثلاثة على متن السفينة الأولى واثنان على متن الثانية.



كان الجيش الأمريكي قد أعلن، في وقت سابق، مقتل ثلاثة أشخاص بضربات استهدفت 3 قوارب يشتبه في أنها تهرب مخدرات في المياه الدولية مما يرفع عدد القتلي في الحملة التي تشنها واشنطن ضد ما تقول أنهم مهربو مخدرات إلى أكثر من 100 شخص.