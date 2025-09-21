جيش الإحتلال يعترف بقـ.تل مدنيين في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه استهدف عضوا بحزب الله في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتله.

وقُتل 5 أشخاص على الأقل بينهم أطفال، اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة.

وأضاف الجيش: "الهجوم في جنوب لبنان أودى كذلك بحياة عدد من المدنيين، نأسف لإلحاق الضرر بمدنيين ونعمل قدر الإمكان على تقليل الأضرار التي قد تلحق بهم".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الضربة استهدفت دراجة نارية.

وأوردت الوزارة أنّ "غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط خمسة قتلى من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب شخصان بجروح".