الصحة اللبنانية: شهيد و5 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء شهيد وسقوط 5 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل القيادي بحزب الله اللبناني محمد عباس شعشوع قائد سلاح المدفعية بالحزب في سحمر بجانب عنصرين آخرين من حزب الله بغارات على جنوب لبنان.

‌‏وفي وقت سابق؛ أدان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بشدة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، واصفا إياها بـ"المجزرة المكتملة الأركان" التي تشكل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية وحقوق الإنسان.