نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب

أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن دولة الاحتلال الإسرائيلي خرجت من 7 أكتوبر الرهيب كأقوى قوة في الشرق الأوسط.



وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: أعتقد أننا نقترب من نهاية الحرب في غزة .وحطمنا حماس رغم أنها لم تهزم بعد لكننا سنصل إلى ذلك وفعلنا ذلك أيضا مع حزب الله وسوريا وحطمنا البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف : إيران تطور الآن صواريخ باليستية عابرة للقارات بمدى يصل إلى 8000 كيلو متر وإذا زادت إيران مدى صواريخها 3000 كم فستصبح نيويورك وواشنطن في مرمى أسلحتها النووية

وتابع: محادثاتي الخاصة مع ترامب تكون ودية جدا لكن هذا لا يعني أننا نتفق على كل شيء.