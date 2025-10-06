خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي

أكدت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد في اجتماع مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي ضمن صفقة غزة، وفق ما نقلت القناة 14 الإسرائيلية.

وكشفت مصادر إسرائيلية حضرت الاجتماع أن نتنياهو أكد أن ما سماها "رموز الإرهاب، وعلى رأسهم البرغوثي"، لن تشمل ضمن الصفقة في أية مرحلة من المراحل.

و أشارت المصدر إلى أن بن غفير طرح خلال اجتماع عقد ليلة أمس في القدس، سلسلة مطالب على نتنياهو، تمهيدا لإمكانية تنفيذ خطة ترامب لانهاء الحرب في غزة.

و سعى بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي حضر الاجتماع أيضا إلى الاستفسار حول كيفية ضمان قدرة الجيش الإسرائيلي على مواصلة عملياته ضد حماس حتى بعد إعادة الرهائن في المرحلة الأولى.

فرد نتنياهو بأن الجيش "سيتمتع بحرية عمل كاملة" في قطاع غزة، ومن ضمنها إعادة دخول المناطق التي سينسحب منها، في حال انتهاك التفاهم.



ويرتقب أن يناقش وفدا حماس وإسرائيل في شرم الشيخ ، اليوم الاثنين، التفاصيل التنفيذية لتبادل الأسرى بين الجانبين، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ضمن المرحلة الأولية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

و يذكر أنه بعد دقائق من إعلان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، مغادرة وفد التفاوض، اليوم الاثنين، برئاسة الوزير رون ديرمر، أوضح المكتب أنه لن يغادر اليوم، بل لاحقًا، رهنًا بالتطورات.

لذلك، ورغم هذا الإعلان، من المرجح ألا ينضم ديرمر إلا مع وصول ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.