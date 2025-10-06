بعد اجتياح الإعصار "ماتمو".. الصين تصدر استجابة طارئة للإغاثة من الكوارث

أصدرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية استجابة طارئة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث، وذلك بعد اجتياح الإعصار "ماتمو"، وهو الإعصار الـ21 في موسم أعاصير المحيط الهادئ لعام 2025، المقاطعتين الجنوبيتين قوانغدونغ وهاينان.



ووفقا للسلطات المحلية، تم إجلاء نحو 347 ألف شخص في مقاطعتي قوانجدونج وهاينان لضمان سلامتهم.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية، شينخوا، أن اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها والإغاثة منها أرسلت فرق عمل إلى المناطق المتضررة لتوجيه عمليات الإنقاذ والإغاثة في مواقع الكوارث.

يذكر أنه يوجد في الصين نظام استجابة للطوارئ، مؤلف من أربعة مستويات، حيث يمثل المستوى الأول الاستجابة الأكثر حدة.