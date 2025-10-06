طائرة بدون طيار تتسبب في تعطل الرحلات الجوية بمطار أوسلو

أوقف مطار أوسلو النرويجي عمليات الهبوط مؤقتًا في وقت مبكر من صباح الاثنين بعد ورود تقرير عن رؤية طائرة بدون طيار بالقرب من المطار، حسبما ذكرت وكالة أنباء إن تي بي.

تأخرت أو تم تحويل عدة رحلات جوية قادمة بعد أن تلقت الشرطة تقريرا حوالي منتصف الليل يفيد بأن طيارا في الخطوط الجوية النرويجية يعتقد أنه رأى ما بين ثلاث إلى خمس طائرات بدون طيار أثناء اقترابه من المطار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النرويجية نقلا عن الشرطة.

وذكرت هيئة المطار الدولي أن الملاحظة لم يتم التحقق منها بعد وأن جميع العمليات استؤنفت في المطار.

وتعرضت حركة الطيران الأوروبية مرارا وتكرارا للفوضى في الأسابيع الأخيرة بسبب مشاهدات طائرات بدون طيار واختراقات جوية، بما في ذلك في المطارات في كوبنهاجن وأوسلو وميونيخ.