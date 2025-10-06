قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

طائرة بدون طيار تتسبب في تعطل الرحلات الجوية بمطار أوسلو

محمد على

أوقف مطار أوسلو النرويجي عمليات الهبوط مؤقتًا في وقت مبكر من صباح الاثنين بعد ورود تقرير عن رؤية طائرة بدون طيار بالقرب من المطار، حسبما ذكرت وكالة أنباء إن تي بي.

تأخرت أو تم تحويل عدة رحلات جوية قادمة بعد أن تلقت الشرطة تقريرا حوالي منتصف الليل يفيد بأن طيارا في الخطوط الجوية النرويجية يعتقد أنه رأى ما بين ثلاث إلى خمس طائرات بدون طيار أثناء اقترابه من المطار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النرويجية نقلا عن الشرطة.

وذكرت هيئة المطار  الدولي أن الملاحظة لم يتم التحقق منها بعد وأن جميع العمليات استؤنفت في المطار.

وتعرضت حركة الطيران الأوروبية مرارا وتكرارا للفوضى في الأسابيع الأخيرة بسبب مشاهدات طائرات بدون طيار واختراقات جوية، بما في ذلك في المطارات في كوبنهاجن وأوسلو وميونيخ.

مطار أوسلو النرويجي طائرة بدون طيار الخطوط الجوية

