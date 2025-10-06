سماع صوت دوي انفجار قوي في مدينة حلب

أفادت وسائل اعلام سورية بسماع صوت دوي انفجار قوي في مدينة حلب السورية.



وفي سياق اخر، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، أمس الأحد، أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب في 11 محافظة سورية بعد انتهاء عملية التصويت في أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالنظام السابق، فيما تأجلت الانتخابات في بعض دوائر محافظات الرقة والحسكة والسويداء بسبب الظروف السياسية والأمنية.

وأوضح نوار نجمة الناطق باسم اللجنة أن الانتخابات جرت بشكل ميسر ولم تكن هناك أي تجاوزات، وأن الوضع الأمني واللوجستي كان ممتازا، مؤكدا حرص المواطنين على المشاركة بفاعلية في الانتخابات.

وأضاف أن اللجنة تنتظر ظروفا سياسية وأمنية ملائمة في المحافظات التي تأجلت فيها الانتخابات لإتمام العملية الانتخابية وشغل المقاعد الشاغرة في مجلس الشعب.

وأشار إلى أنه من غير المعلوم ما إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات ستستمر في عملها حتى إجراء الانتخابات في المحافظات التي لم تشارك، أو أن عملها سينتهي بعد عقد أول جلسة لمجلس الشعب السوري وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي المؤقت.

من جانبه، أكد رضوان الأطرش عضو اللجنة الانتخابية في محافظة إدلب أن ما شهدته سوريا اليوم يشكل فرصة كبيرة للسوريين للمشاركة في صنع القرار، متوقعا أن يكون للمجلس دور تشريعي ورقابي يشمل إعادة النظر في التشريعات السابقة ومراقبة عمل الحكومة وغيرها من الأمور التي تصب في صالح الشعب السوري.