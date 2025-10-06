جيش الاحتلال ينفذ أحزمة نارية على الأحياء الشرقية من غزة

أفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ أحزمة نارية (fire belts) على الأحياء الشرقية من مدينة غزة، ما أسفر عن تشكّل خطوط حمراء من النيران تستهدف الأحياء السكنية والمناطق المفتوحة.

وتُعتبر هذه الأساليب من أكثر الأنماط قسوة في الضغط الميداني لتطويق المقاومة وحرمانها من حرية الحركة.

وقالت الهيئة الفلسطينية المعنية بحقوق الإنسان إن استخدام «الأحزمة النارية» يُعد تصعيداً خطيراً، لأنه يشمل إشعال النيران في مساحات تمتد لعدة مئات من الأمتار، مما يعرض المدنيين للخطر المباشر، ويُعيق تحركاتهم داخل الأحياء المتضررة.

وبحسب مراسلين ميدانيين، فقد شوهدت أعمدة دخان تتصاعد من الشوارع والحقول، وسط حالة من الفزع بين السكان الذين فُوجئوا بهذه الضربات المكثفة.

من جهتها، لم يصدر الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة تصريحاً رسمياً يقرّ بنوع هذه الهجمات أو يبرّرها، لكن الخبراء العسكريون يرون أن هذه التكتيكات تُستخدم لقطع طرق الإمداد والمعابر بين التكتلات السكنية والمواقع القتالية، وتمهيدًا لاقتحام بري أو محاصرة فعّالة.

وتأتي هذه الضربة في سياق الحملة التي تشنها إسرائيل على غزة استعداداً لعمليات أوسع في قلب المدينة، وسط تحذيرات دولية من وقوع كارثة إنسانية نتيجة تزايد القصف وقيود وصول المساعدات.