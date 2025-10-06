قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كم مرة تؤديها؟.. الإفتاء تكشف عدد مرات تكرار صلاة الاستخارة
مصرع 3 شباب من أبناء المنوفية في حادث أثناء توجههم للعمل
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم
أسعار ومواصفات مازدا 6 موديل 2025 في السعودية
حكم الزواج بغير رضا الوالدين.. الإفتاء تجيب
نائبة فرنسية: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
هل الصلاة صحيحة؟.. حكم عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
الأرصاد تحذر من تقلبات في حالة الطقس وسقوط أمطار على تلك المناطق
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة
إسرائيل ترحّل الناشطة السويدية جريتا ثونبرج إلى اليونان بعد احتجازها وتعذيبها
نائبة فرنسية: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في غزة

قالت النائبة الفرنسية ألما دوفور إن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة يشكل إبادة جماعية عبر التجويع، مؤكدة أن ما يشهده القطاع من مأساة إنسانية غير مسبوقة يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، أوضحت دوفور، وهي نائبة عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري، أنها تشارك في أسطول الحرية المتجه إلى غزة على متن سفينة تحمل اسم الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة الذي قُتل في قصف إسرائيلي في أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أن معاناة الفلسطينيين المستمرة منذ عامين دفعتها إلى الانضمام لهذه الحملة، قائلة: "رأيت، مثل كثيرين، صور الأطفال الهزيلين الذين يموتون جوعًا... ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية بالتجويع."

وطالبت دوفور بضرورة إقامة ممر إنساني فعّال عبر البحر أو الجو لإيصال المساعدات، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات قانونية وسبق تنفيذها خلال الحرب الباردة. وأضافت أن فرض المجاعة على المدنيين يُعد جريمة دولية، ويمنح الدول الأخرى الحق في التدخل لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكدت النائبة الفرنسية أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 تُلزم الدول باتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع مثل هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، مضيفة: "من الممكن أن يرسل الجيش الفرنسي بعثة لتوزيع الغذاء في غزة، وهذا ما نطالب به الرئيس إيمانويل ماكرون منذ فترة."

وفي رسالة وجهتها إلى سكان غزة، أعربت دوفور عن اعتذارها العميق لعدم تمكنها من فعل المزيد، قائلة: "أشعر بالخجل من صمت حكومتنا وتقاعسها، رغم جهودنا المستمرة. لكننا لن نتخلى عنكم ولن نصمت."
 

غزة اسرائيل جرائم الاحتلال الاحتلال ابادة جماعية

