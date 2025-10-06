هجوم أوكراني على بيلجورود الروسية يقطع الكهرباء عن آلاف الأشخاص

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا اليوم الاثنين إن القصف الأوكراني الليلي على المنطقة تسبب في إتلاف البنية التحتية للكهرباء، مما أدى إلى انقطاع خطوط الكهرباء عن آلاف العملاء.

ذكر حاكم الولاية فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تيليجرام للرسائل النصية إنه على الرغم من أن المهندسين وخدمات الطوارئ أعادوا الكهرباء إلى ما يقرب من 34 ألف مستهلك بحلول صباح الاثنين، إلا أن حوالي 5400 مستهلك في 24 منطقة بلدية ما زالوا بدون كهرباء.

واجهت بيلجورود والمناطق الأخرى المجاورة لأوكرانيا قصفًا متواصلًا عبر الحدود وهجمات بطائرات بدون طيار، حيث امتدت الحرب التي شنتها موسكو ضد كييف في عام 2022 إلى الأراضي الروسية، مما أدى إلى تعطيل الحياة المدنية وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية.

قال عمدة العاصمة الروسية موسكو، إن وحدة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة بدون طيار كانت متجهة إلى موسكو.

ذكر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين عبر تطبيق تيليجرام للرسائل النصية إنه تم إرسال خدمات الطوارئ إلى موقع سقوط الحطام.