مصرع 6 أشخاص جراء اندلاع حريق في مستشفى بالهند

لقي ستة أشخاص مصرعهم، جراء اندلاع حريق في مستشفى بولاية، راجستان، غرب الهند.

و كان 11 مريضا داخل وحدة العناية المركزة عندما اندلع الحريق، وقد تم إنقاذ خمسة مرضى منهم، لكنهم لا يزالون تحت الرعاية.



وقالت السلطات الهندية إن حريقا اندلع في وقت متأخر من الليل بمستشفى، ساواي مان سينغ، الواقعة بالولاية، ما أدى إلى وفاة ستة مرضى، مضيفة أن الحريق يشتبه به أن يكون بسبب حدوث ماس كهربائي في المستشفى.

وكان 10 أطفال حديثي الولادة، قد لقوا مصرعهم جراء حريق اندلع في مستشفى بولاية ، أوتار، شمالي الهند في العام الماضي.

