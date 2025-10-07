قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب بسوريا بعد تصاعد كبير للعنف
أخبار العالم

مظاهرات حاشدة أمام منزل نتنياهو ووزراء اليمين المتطرف

مظاهرات من قبل أعداد كبيرة من الإسرائيليين
مظاهرات من قبل أعداد كبيرة من الإسرائيليين
محمد على

خرجت مظاهرات من قبل أعداد كبيرة من الإسرائيليين مطاردة لرئيس الحكومة الصهيونية في الأراضي المحتلة بنيامين نتنياهو أمام منزله.

ذكرت صحف عبرية أن المظاهرات والاحتشادات من قبل المعارضين لنتنياهو من أهالي الأسرى تجمعوا  أمام منازل نتنياهو ووزراء وأعضاء في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف الثلاثاء، في الذكرى الثانية لهجوم 7 أكتوبر، وذلك للمطالبة باتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

وردّد المتظاهرون هتافات ضد طريقة تعامل الحكومة مع أزمة المحتجزين، واستمرار الحرب التي دخلت عامها الثاني دون حل، وفق ما أوردت صحف عبرية.

وزراء إسرائيليين الأسرى تظاهرات الثاني صحف عبرية المظاهرات

