مظاهرات حاشدة أمام منزل نتنياهو ووزراء اليمين المتطرف

خرجت مظاهرات من قبل أعداد كبيرة من الإسرائيليين مطاردة لرئيس الحكومة الصهيونية في الأراضي المحتلة بنيامين نتنياهو أمام منزله.

ذكرت صحف عبرية أن المظاهرات والاحتشادات من قبل المعارضين لنتنياهو من أهالي الأسرى تجمعوا أمام منازل نتنياهو ووزراء وأعضاء في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف الثلاثاء، في الذكرى الثانية لهجوم 7 أكتوبر، وذلك للمطالبة باتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

وردّد المتظاهرون هتافات ضد طريقة تعامل الحكومة مع أزمة المحتجزين، واستمرار الحرب التي دخلت عامها الثاني دون حل، وفق ما أوردت صحف عبرية.