وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب بسوريا بعد تصاعد كبير للعنف
أخبار العالم

تحطم طائرة هليكوبتر فوق إحدى الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا

محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية بأن سلطات مدينة ساكرامنتو التابعة لولاية كاليفورنيا نجحت في تحطم طائرة هليكوبتر فوق إحدى الطرق السريعة.

وفي وقت لاحق وقع إطلاق نار إستهدف فرع شبكة ABC الإخبارية في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا.

بينما لقى ثلاثة من عناصر الأمن الأمريكيين في ولاية بنسلفانيا مصرعهم وأُصيب 2 آخران بجروح خطرة، نتيجة إطلاق نار نفذه مسلح في ولاية بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة، قبل أن تتمكن الشرطة من القضاء عليه.

وبحسب تصريحات كريستوفر باريس، المفوض في شرطة الولاية ، فإن  5 شرطيين تعرضوا لإطلاق نار، ثلاثة منهم كانت إصاباتهم قاتلة علي حد تعبيره .

وأوضح المسؤول الشرطي في الولاية أن الشرطيين المصابين نقلا إلى المستشفى وهما في حالة حرجة.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في منطقة بلدة نورث كودوروس الواقعة على بعد نحو 185 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة فيلادلفيا، بالقرب من الحدود مع ولاية ماريلاند.

وأوضحت أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات ما جرى على الطريق الريفي الذي يمر وسط منطقة زراعية تضم حقولاً واسعة وحظيرة حمراء تقليدية، في مشهد أثار صدمة السكان المحليين الذين لم يعتادوا مثل هذه الأحداث.


وأكد مستشفى يورك في بيان أنه استقبل شخصين في حالة حرجة إثر الحادث، مشيراً إلى أنه فعّل بروتوكولات أمنية مشددة لحماية المرضى والزوار والطاقم الطبي.

من جانبه، دعا نائب حاكم بنسلفانيا، أوستن ديفيس، عبر منشور في وسائل التواصل الاجتماعي، سكان الولاية إلى الدعاء للشرطة والمتضررين من إطلاق النار، مؤكداً أن السلطات تبذل أقصى جهدها لضمان سلامة المجتمع.

كاليفورنيا االولايات المتحدة الأمريكية تحطم مروحية إطلاق نار مدينة ساكرامنتو

بالصور

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

