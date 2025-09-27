قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فوز "ماغديبورغ" الألماني على "نسور كاليفورنيا" الأمريكي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد

أ ش أ

فاز فريق ماغديبورغ الألماني على نظيره نسور كاليفورنيا الأمريكي بنتيجة 50-20 ، اليوم /السبت/ ، داخل الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في نسختها الـ 18 المقامة بمصر خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري وحتى الثاني من أكتوبر المقبل.


وكان فريق الشارقة الإماراتي فاز على نسور كاليفورنيا الأمريكي أمس 35-30 بالجولة الأولى بالمجموعة.


ويواجه غدا الفريق الألماني نظيره الإماراتي في ختام مباريات المجموعة.


ويتصدر الفريق الألماني المجموعة برصيد نقطتين يليه الفريق الإماراتي بنفس الرصيد ، وأخيرا الفريق الأمريكي بلا نقاط.
 

ماغديبورغ نسور كاليفورنيا كأس العالم للأندية لكرة اليد

