فوز "ماغديبورغ" الألماني على "نسور كاليفورنيا" الأمريكي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد

أ ش أ

فاز فريق ماغديبورغ الألماني على نظيره نسور كاليفورنيا الأمريكي بنتيجة 50-20 ، اليوم /السبت/ ، داخل الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في نسختها الـ 18 المقامة بمصر خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري وحتى الثاني من أكتوبر المقبل.



وكان فريق الشارقة الإماراتي فاز على نسور كاليفورنيا الأمريكي أمس 35-30 بالجولة الأولى بالمجموعة.



ويواجه غدا الفريق الألماني نظيره الإماراتي في ختام مباريات المجموعة.



ويتصدر الفريق الألماني المجموعة برصيد نقطتين يليه الفريق الإماراتي بنفس الرصيد ، وأخيرا الفريق الأمريكي بلا نقاط.

