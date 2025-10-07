روسيا تعلن تدمير 184 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل

أجرت قوات الصواريخ الاستراتيجية في القوات المسلحة الروسية عملية تفتيش شاملة على تشكيل أومسك الصاروخي، تتضمن تنفيذ مناورةٍ قيادية وأعمال هيئة أركان مشتركة مع التشكيل الصاروخي في أوجور.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : اعترضت دفاعاتنا الجوية ودمرت 184 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل فوق عدة مقاطعات روسية.

وفي وقت سابق ؛ تسلّم الجيش الروسي دفعة جديدة من مركبات الدعم القتالي المدرعة BMPT "تيرميناتور"، في خطوة تعكس تركيز موسكو المتزايد على تعزيز القدرات البرية والعمليات التكتيكية المشتركة بين الدبابات ووحدات المشاة في جبهات القتال الأوكرانية.

وقال ألكسندر بوتابوف، المدير العام لمصنع الدبابات الروسي "أورال فاجون زافود" (Uralvagonzavod)، إن المصنع "ينفّذ حالياً طلباً واسع النطاق لإنتاج مركبات BMPT، نظراً للطلب الكبير على هذا النوع من العربات القتالية".

وأضاف : “لطالما كانت الدبابة القوة الضاربة الرئيسية للقوات البرية، ويمكن القول اليوم إن مركبات تيرميناتور أصبحت شريكاً مباشراً لها في الميدان.”