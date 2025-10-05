بوتين: روسيا وطاجيكستان ستواصلان العمل الجاد بشأن القضايا المشتركة الراهنة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وطاجيكستان ستواصلان العمل الجاد بشأن القضايا المشتركة الراهنة .. معربا عن ثقته بأن الاجتماع المقبل مع نظيره الطاجكي المقرر له في 9 أكتوبر الجاري في دوشنبه سيكون بناء ومثمرا، وسيساهم في توسيع نطاق العلاقات الروسية-الطاجيكية ذات المنفعة المتبادلة، بالإضافة إلى تعزيز رابطة الدول المستقلة.



وقال بوتين - في رسالة لرئيس طاجيكستان إمام علي رحمانوف ، نشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة الروسية -: "إنكم تسهمون إسهاما شخصيا كبيرا في تطوير الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين بلدينا.. وسنواصل - بالطبع- العمل المشترك الجاد على القضايا الراهنة على الأجندات الثنائية والإقليمية والدولية".



ومن المقرر في 9 أكتوبر أن يقوم الرئيس الروسي بزيارة دولة إلى طاجيكستان.. سيشارك خلالها بوتين أيضا في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشنبه.