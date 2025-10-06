قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لن أسمح بإهدار تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإلا سيتبع ذلك إراقة دماء هائلة
روسيا تتسلّم دفعة جديدة من مركبات الدعم القتالي "تيرميناتور"
خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا
سرقة لوحة في سقارة.. حكم التجارة في الآثار وبيعها
كل شخص لديه الحرية في التعبير عن فرحته.. هبة قطب تعلق على مشاهد كيك الفرايد تشيكن بزفاف ابنتها
سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة
بالأرقام.. كواليس إخلال الزمالك بوعده مع جوميز و43 ألف دولار فجرت الأزمة في فيفا
مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء
ماذا تقدم اكيورا ADX موديل 2025 الجديدة.. وكم سعرها؟
رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا
نتنياهو: لا أستطيع ضمان موافقة حماس على اتفاق. آمل أن يحدث ذلك
أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تتسلّم دفعة جديدة من مركبات الدعم القتالي "تيرميناتور"

دبابات الجيش الروسي
دبابات الجيش الروسي
القسم الخارجي

تسلّم الجيش الروسي دفعة جديدة من مركبات الدعم القتالي المدرعة BMPT "تيرميناتور"، في خطوة تعكس تركيز موسكو المتزايد على تعزيز القدرات البرية والعمليات التكتيكية المشتركة بين الدبابات ووحدات المشاة في جبهات القتال الأوكرانية.

وقال ألكسندر بوتابوف، المدير العام لمصنع الدبابات الروسي "أورال فاجون زافود" (Uralvagonzavod)، إن المصنع "ينفّذ حالياً طلباً واسع النطاق لإنتاج مركبات BMPT، نظراً للطلب الكبير على هذا النوع من العربات القتالية"، مضيفاً: “لطالما كانت الدبابة القوة الضاربة الرئيسية للقوات البرية، ويمكن القول اليوم إن مركبات تيرميناتور أصبحت شريكاً مباشراً لها في الميدان.”

جاءت تصريحاته وفقاً لما أورده موقع Army Recognition المتخصص في الشؤون الدفاعية.

تصميم يعتمد على هيكل الدبابات الروسية

تستند مركبة BMPT إلى هيكل دبابات T-72 وT-90، ما يسهل صيانتها ويضمن توافقها اللوجيستي مع المعدات الموجودة في الخدمة.

 وتُزوّد المركبة بمدافع مزدوجة عيار 30 ملم، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز "أتاكا"، بالإضافة إلى رشاشات متعددة الاستخدامات، مما يمنحها قدرة عالية على الاشتباك مع الأهداف المدرعة والمحصّنة وحتى الطائرات بدون طيار منخفضة الارتفاع.

دور تكتيكي متصاعد في الحرب الأوكرانية

تُستخدم مركبات "تيرميناتور" على نحو متزايد في العمليات الجارية داخل أوكرانيا، حيث تؤدي دوراً محورياً في مرافقة دبابات القتال الرئيسية وحمايتها من الكمائن والصواريخ المحمولة على الكتف. 

وتُظهر مقاطع مصوّرة نشرتها وزارة الدفاع الروسية المركبة وهي تعمل ضمن تشكيلات هجومية مختلطة، ما يعكس تطور العقيدة القتالية الروسية نحو دمج الدعم الناري المباشر في الخطوط الأمامية.

خطوة لتعويض خسائر الدروع التقليدية

يرى محللون عسكريون أن إدخال المزيد من مركبات BMPT إلى الخدمة قد يُسهم في تقليص الخسائر التي تعرّضت لها الدبابات الروسية خلال المعارك الحضرية، خاصة في المناطق التي يصعب فيها استخدام الدبابات الثقيلة بكفاءة. ويُعد هذا النوع من المركبات استجابة عملية لتحديات الحرب الحديثة، التي تتطلب سرعة في المناورة ودقة في الدعم الناري على مستوى الكتائب.

مؤشرات على إعادة هيكلة الصناعة الدفاعية

إضافة إلى البُعد الميداني، يُشير تسليم الدفعات الجديدة إلى عودة النشاط الإنتاجي القوي في مصانع "أورال فاجون زافود"، أحد أبرز أركان الصناعة العسكرية الروسية، والذي يعمل حالياً على خطوط إنتاج متعددة تشمل تحديث دبابات T-90M وT-80، إلى جانب تطوير نظم تسليح موجهة. هذه الخطوة تُظهر قدرة المجمع الصناعي العسكري الروسي على التكيّف مع متطلبات الحرب الطويلة وتوسيع الإنتاج لتلبية الاحتياجات العملياتية المتزايدة.

دلالات استراتيجية أوسع

يرى مراقبون أن نشر مزيد من مركبات "تيرميناتور" يعكس توجهاً روسياً نحو بناء منظومة برية متكاملة قادرة على العمل في بيئات قتال عالية الكثافة، حيث تفرض الطائرات المسيّرة والصواريخ المحمولة تهديدات متنامية.

 ويعتبر هذا التوجه جزءاً من محاولة إعادة التوازن بين القدرات الهجومية والدفاعية في ساحة الحرب، تمهيداً لمعارك أكثر تعقيداً خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين.

روسيا موسكو الجيش الروسي دبابات الجيش الروسي الطائرات المسيّرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

ترامب ونتنياهو

أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية

مدبولي

بالأسماء.. رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

ترشيحاتنا

أرشيفية

نقابة النقل البري: نصر أكتوبر نموذج خالد لتضحيات أبطال القوات المسلحة

أرشيفية

نقابة السكة الحديد: نصر أكتوبر يظل ملهما للمصريبن ومؤلما للعدو الصهيوني

البابا تواضروس

أهالي أبوتيج يصطفون على الطريق الزراعي على مسافة 7 كيلومترات لاستقبال البابا|صور

بالصور

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

فيديو

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد