رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

بعد دقائق من إعلان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مغادرة وفد التفاوض غدًا، برئاسة الوزير رون ديرمر، أوضح المكتب أنه لن يغادر غدًا، بل لاحقًا، رهنًا بالتطورات.

لذلك، ورغم هذا الإعلان، من المرجح ألا ينضم ديرمر إلا مع وصول ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وكان مكتب رئيس الوزراء أعلن عن أن الوفد المفاوض، بقيادة ديرمر، سيغادر إلى القاهرة، وفقا لبعض التقارير، إلى شرم الشيخ غدًا للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة.

ثم اصدر التوضيح اللاحق

بعد دقائق فقط، و جاء من المكتب نفسه بأن ديرمر لن يغادر غدًا، وإنما في وقت لاحق، مع التشديد على أن موعد رحيله مرتبط بـ “التطورات الميدانية والدبلوماسية”.

ويرجح أن هذا التصحيح قد يعيد ترتيب أولويات المفاوضات في الأيام المقبلة، ويُضعف من احتمالية بدء الحوار بوجود كافة الأطراف الأساسية في اليوم الأول.



