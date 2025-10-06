نتنياهو: لا أستطيع ضمان موافقة حماس على اتفاق. آمل أن يحدث ذلك

أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابلة تلفزيونية مع شبكة يورونيوز، في ظل مفاوضات الصفقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الفصائل الفلسطينية

وقال نتنياهو في اللقاء التلفزيوني : “لا أستطيع الجزم ما إذا كانت حماس ستوافق على إطلاق سراح الرهائن”

وأضاف "أعتقد أن ذلك ممكن، وآمل أن يحدث، لكنني لا أستطيع ضمان حدوثه. ولذلك، إذا لم يحدث، فقد أكد الرئيس ترامب أنه سيدعم إسرائيل بالكامل في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد حماس".

وتابع رئيس حكومة الاحتلال: "دعونا نأمل أن نتمكن من إنهاء هذا الأمر بالطريقة السهلة لا بالطريقة الصعبة".