الأزهر يشارك بجناح خاص للمرة الرابعة في معرض «ذاكرة أكتوبر».. صور
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا: إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران "خطأ فادح"

أ ش أ

  أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن روسيا تعارض بشدة الجهود الغربية لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي المنتهية صلاحيتها على إيران.
وقال بيسكوف - في تصريح لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - "إن تصرفات دول الترويكا الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في مجلس الأمن الدولي خطأ فادح".
وأضاف: أن روسيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر، ترى أن الخطوة الأوروبية لتفعيل آلية "إعادة فرض العقوبات" باطلة قانونا.. وتؤكد موسكو أن هذه العملية تنتهك الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم (2231) الذي أيد الاتفاق النووي. 
وأشار بيسكوف أن المسؤولين الروس أعلنوا أنهم لن يعترفوا بإعادة فرض العقوبات، موضحا أن روسيا تستخدم صلاحياتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي لمنع الإجراءات غير القانونية التي يتخذها الغرب ضد إيران.
 

الكرملين مجلس الأمن روسيا

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

الخشوع في الصلاة

كيفية الخشوع في الصلاة .. اعرف طريقة الوصول إليه

جامعة الأزهر تطلق برنامج أساسيات مهارات القيادة لأصحاب الهمم

جامعة الأزهر تطلق برنامج أساسيات مهارات القيادة للطلاب ذوي الهمم

الصيام

حكم العجز عن الوفاء بالنذر وكفارته .. الأزهر العالمي للفتوى يجيب

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

