روسيا: إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران "خطأ فادح"

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن روسيا تعارض بشدة الجهود الغربية لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي المنتهية صلاحيتها على إيران.

وقال بيسكوف - في تصريح لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - "إن تصرفات دول الترويكا الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في مجلس الأمن الدولي خطأ فادح".

وأضاف: أن روسيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر، ترى أن الخطوة الأوروبية لتفعيل آلية "إعادة فرض العقوبات" باطلة قانونا.. وتؤكد موسكو أن هذه العملية تنتهك الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم (2231) الذي أيد الاتفاق النووي.

وأشار بيسكوف أن المسؤولين الروس أعلنوا أنهم لن يعترفوا بإعادة فرض العقوبات، موضحا أن روسيا تستخدم صلاحياتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي لمنع الإجراءات غير القانونية التي يتخذها الغرب ضد إيران.

