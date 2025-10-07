ترامب يغلق أي سبيل تفاهم مع فنزويلا بقرار وقف المفاوضات الدبلوماسية

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلاً عن مسئولين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علّق الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق دبلوماسي مع فنزويلا.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه وفق ذلك، فإن قرار ترامب يهيئ الظروف لاحتمال تصعيد عسكري.

وذكرت الصحيفة أن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ريتشارد جرينيل يجري منذ فبراير 2025 محادثات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعدد من كبار المسؤولين .

وفق المصادر، اتصل يوم الخميس ترامب بجرينيل وأصدر له أوامر بوقف جميع الاتصالات الدبلوماسية، بما في ذلك المحادثات مع مادورو.