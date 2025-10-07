قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
عامان على حرب غزة| مصر قلب العروبة النابض.. جهود متواصلة لوقف العدوان ودعم الحقوق الفلسطينية
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
تحقيقات وملفات

محافظ الغربية: القطاع الطبي يشهد طفرة غير مسبوقة بدعم القيادة السياسية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل دعم وتطوير المنظومة الصحية على أرض المحافظة، وبحث الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجارية في المستشفيات والوحدات الصحية، بحضور قيادات رفيعة من وزارة الصحة والسكان وقيادات القطاع الطبي بالمحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور كريم بركات مدير هيئة التأمين الصحي بالغربية.

 

 

وأكد محافظ الغربية أن اللقاء يكتسب طابعًا خاصًا في يوم العيد القومي للمحافظة، لما يعكسه من حرص الدولة على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لأبناء الغربية، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد طفرة حقيقية بفضل الدعم الكامل من القيادة السياسية، والتعاون الوثيق مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

تحرك وزارة الصحة 

وأعرب اللواء أشرف الجندي عن خالص شكره وتقديره للدكتور خالد عبدالغفار، ولجميع قيادات الوزارة وكوادرها، مثمنًا ما يقدمه أفراد المنظومة الطبية في عروس الدلتا من جهد وعطاء متواصل لخدمة المرضى، مؤكدًا أن محافظة الغربية حريصة على توفير كل سبل الدعم الممكنة لضمان تقديم خدمات طبية تليق بالمواطن وتحقق أعلى معايير الجودة الإنسانية والمهنية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الخطط التنفيذية لتطوير عدد من المستشفيات العامة والمركزية وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات الصحية الجارية، خاصة ما يتعلق بالمرافق والخدمات الأساسية، إلى جانب بحث آليات دعم المستشفيات بالكوادر والتجهيزات المطلوبة، ومناقشة إعادة توزيع الخدمات الطبية بين المنشآت لتحقيق التكامل والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، كما وجه المحافظ بسرعة تذليل المعوقات أمام جميع المشروعات الصحية بالمحافظة.

توصيل الأدوية 

كما ناقش اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، سبل تسريع وتيرة العمل في تنفيذ مبادرة “توصيل الأدوية للمنازل” التي تستهدف مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم وغير القادرين على الوصول إلى المنشآت الصحية بسهولة، مشيرًا إلى أن المبادرة تُعد خطوة إنسانية هامة ضمن جهود الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تهدف لتخفيف العبء عن المرضى وأسرهم وضمان وصول العلاج إليهم في منازلهم بسهولة ويسر.


كما شدد اللواء أشرف الجندي على أهمية الزيارات الميدانية الدورية للقيادات التنفيذية والصحية لرصد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والوحدات الصحية ومعالجة أي تحديات ميدانية بشكل فوري، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، وأن هناك متابعة مستمرة لمعدلات الأداء في جميع المنشآت الصحية لضمان تحسين تجربة المريض واستدامة الخدمة الطبية.

من جانبه، نقل الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، تهنئة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لأبناء محافظة الغربية بمناسبة العيد القومي، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعكس روح العطاء والانتماء التي تميز أبناء المحافظة في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الصحي.

وأشاد نائب الوزير بما تشهده محافظة الغربية من تطور ملموس في مستوى الخدمات الطبية والمشروعات الصحية الجارية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على دعم جهود المحافظة في تطوير القطاع الصحي وتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ خطط التطوير، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية برفع كفاءة المنظومة الصحية وتوفير خدمات طبية متكاملة في جميع المحافظات.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون الكامل بين أجهزة المحافظة ووزارة الصحة، لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء وتقديم خدمة طبية تليق بمواطني الغربية، في ظل ما تشهده المحافظة من جهود متواصلة للارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات.

