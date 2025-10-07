قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
عامان على حرب غزة| مصر قلب العروبة النابض.. جهود متواصلة لوقف العدوان ودعم الحقوق الفلسطينية
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
محافظات

محافظ الغربية: ماضون في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بجميع المراكز

محافظ الغربية: ماضون في تنفيذ تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بجميع المراكز والمدن
أ ش أ

أكد محافظ الغربية، أشرف الجندي، أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بجميع المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن مشروعات "أسبوع الخير" تعكس حجم الجهد المبذول على أرض الواقع لخدمة أبناء المحافظة ورفع جودة الحياة لهم.


جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم/الثلاثاء/الملعب القانوني الجديد بنادي السنطة الرياضي بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد ضمن خطة العام المالي 2024/2025، بتكلفة بلغت 797,900 ألف جنيه، وذلك في إطار فعاليات اليوم السابع من "أسبوع الخير" الذي تنظمه المحافظة احتفالًا بعيدها القومي الـ227، والذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.


وأوضح المحافظ -خلال كلمته - إن هذا المشروع يجسد رؤية الدولة في دعم قطاع الشباب والرياضة باعتبارهما ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن "أسبوع الخير" يأتي هذا العام ليكون احتفالية شاملة تجمع بين التنمية والإنجاز وفرحة المواطنين بالعيد القومي، لافتا إلي أن افتتاح الملعب القانوني الجديد بنادي السنطة الرياضي يمثل إضافة قوية للبنية التحتية الرياضية بالمحافظة.


وحرص المحافظ عقب الافتتاح على تفقد أرضية الملعب وأشاد بجودة التنفيذ ودقة العمل، كما حرص على تهنئة لاعبي النادي لرياضي والجهاز الفني، مشيدًا بما يقدمه النادي من أداء متميز في مختلف البطولات، ومتمنيًا لهم استمرار التوفيق والنجاح.

محافظ الغربية أشرف الجندي خطة شاملة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية أسبوع الخير الملعب القانوني الجديد بنادي السنطة الرياضي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

فيريرا

بسبب أزمة المستحقات.. فيريرا يتعرض للطرد من مسكنه 4 مرات

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

فرنسا تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة اليونسكو

فرنسا تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة اليونسكو

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

خالد العناني

غرفة المنشآت الفندقية تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه التاريخي بمنصب المدير العام لليونسكو

بالصور

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

