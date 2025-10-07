محافظ الغربية: ماضون في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بجميع المراكز

أكد محافظ الغربية، أشرف الجندي، أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بجميع المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن مشروعات "أسبوع الخير" تعكس حجم الجهد المبذول على أرض الواقع لخدمة أبناء المحافظة ورفع جودة الحياة لهم.



جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم/الثلاثاء/الملعب القانوني الجديد بنادي السنطة الرياضي بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد ضمن خطة العام المالي 2024/2025، بتكلفة بلغت 797,900 ألف جنيه، وذلك في إطار فعاليات اليوم السابع من "أسبوع الخير" الذي تنظمه المحافظة احتفالًا بعيدها القومي الـ227، والذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وأوضح المحافظ -خلال كلمته - إن هذا المشروع يجسد رؤية الدولة في دعم قطاع الشباب والرياضة باعتبارهما ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن "أسبوع الخير" يأتي هذا العام ليكون احتفالية شاملة تجمع بين التنمية والإنجاز وفرحة المواطنين بالعيد القومي، لافتا إلي أن افتتاح الملعب القانوني الجديد بنادي السنطة الرياضي يمثل إضافة قوية للبنية التحتية الرياضية بالمحافظة.



وحرص المحافظ عقب الافتتاح على تفقد أرضية الملعب وأشاد بجودة التنفيذ ودقة العمل، كما حرص على تهنئة لاعبي النادي لرياضي والجهاز الفني، مشيدًا بما يقدمه النادي من أداء متميز في مختلف البطولات، ومتمنيًا لهم استمرار التوفيق والنجاح.