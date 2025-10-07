أفنى عمره في خدمة الإسلام.. محافظ الغربية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

نعى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، نيابةً عن أبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية والشعبية، الإمام الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رحمه الله رحمةً واسعة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الفقيد كان أحد الرموز البارزة في مسيرة الأزهر والعلم والدعوة، إذ أفنى عمره في خدمة الإسلام ونشر تعاليمه الوسطية، فكان مثالًا للعالم الرباني الذي جمع بين العلم والخلق، وبين الإخلاص في الدعوة والتواضع في السلوك، وترك أثرًا خالدًا في قلوب الملايين من محبيه وتلاميذه داخل مصر وخارجها.

عزاء الأسر والعائلات

وتقدّم اللواء أشرف الجندي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، وإلى مشيخة الأزهر الشريف وطلابه ومحبيه، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم من علمٍ نافعٍ وجهدٍ مخلصٍ في خدمة الدين والوطن.

رحم الله العالم الجليل، وجعل علمه صدقةً جاريةً تنفعه بعد رحيله، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.