جامعة طنطا: فوز العناني بمقعد اليونسكو يجسد مكانة مصر الدولية

قدم الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، التهنئة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق لفوزه بجدارة بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال انتخابات المجلس التنفيذي في دورته الـ٢٢٢ التي عُقدت اليوم بمقر المنظمة في باريس.

دعم رئيس جامعة طنطا

أكد الدكتور محمد حسين أن هذا الفوز التاريخي، الذي تحقق بأغلبية ساحقة، هو إنجاز عظيم لمصر والأمة العربية جمعاء، ويجسد مكانة مصر الرائدة على الساحة الدولية وقدرة كفاءاتها الوطنية على القيادة في المحافل العالمية، كما أنه يعد تتويجاً لمسيرة الدكتور العناني المشرفة وخبراته العظيمة في مجالات السياحة والآثار، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهمته الجديدة لرفع راية مصر عالياً وتحقيق المزيد من النجاحات التي تخدم الإنسانية جمعاء.

تحرك عاجل

كما وجه رئيس الجامعة تحية خاصة وشكراً وتقديراً للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وممثل مصر في المجلس التنفيذي للمنظمة، على الدعم المتواصل والمتابعة الدقيقة والجهود الكبيرة التي بذلها فى دعم الكفاءات المصرية في المحافل الدولية، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التعليم العالي في مساندة أبناء الجامعات المصرية في الوصول إلى أعلى المناصب العالمية.

وجدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني حصل على درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة بول فاليري (Paul-Valéry Montpellier 3) بفرنسا، ويشغل منصب أستاذ علم المصريات بجامعة حلوان، وله مسيرة أكاديمية وعلمية حافلة بالإنجازات. كما تولى مناصب تنفيذية بارزة، من بينها وزير الآثار عام ٢٠١٦، ووزير السياحة والآثار خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٢، إلى جانب حصوله على عدد من الأوسمة الدولية تقديرًا لإسهاماته العلمية والثقافية.