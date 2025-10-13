أسماء المصابين بحادث انقلاب سيارة بالصحراوى الغربى أسوان القاهرة

نستعرض قائمة بأسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عند مدخل قرية فارس بمركز كوم أمبو ، والذى أسفر عن إصابة 15 عامل بإصابات متفرقة ، ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وبالفحص الطبى تبين إصابة كل من : محمد إبراهيم عبد النبى 28 سنة ، والذى أصيب بألم بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وفراج علي عبد الله 37 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكسر بالساق اليسرى ، وأبو سريع شوقي على 39 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع ، ومحمد زينهم عبد العزيز 18 سنة ، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وعامر محمد بغدادى 42 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالذراع الأيسر.

حادث انقلاب سيارة

كما أصيب فى هذا الحادث أيضاً محمود أحمد عبد الغنى 32 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، ورمضان رضا خضر 22 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات ، وعلاء صفوت حمدى 23 سنة ، والذى أصيب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات ، وصلاح عبد التواب ذكى42 سنة ، والذى أصيب بجرح قطعي بالرأس طوله 3 سم.

بالإضافة إلى إصابة سامح عيد مأمون 30 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وعمر عبد الرسول عبد المحسن 42 سنة ، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وأحمد أنور أحمد 24 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات بالجسم ، ومحمد صديق عبد المطلب 31 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري والفقرات العنقية ، وياسر محمد هلال 33 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات ، ومحمد نعمان فهيم 19 سنة ، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وتم تحرير محضر بالواقعة .