فرحة بمخيمات غزة.. شعب فلسطين يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لـ كأس العالم
منظم anyma أمام الأهرامات: الحفل شهد إقبال غير مسبوق من الأجانب
تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده
موعد ومكان قرعة كأس العالم 2026
أبرزها مصر.. 4 دول تلعب دور الضامن لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
الأمم المتحدة: خطة تمتد 60 يوما لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة
ثورة M5 على الأبواب.. منتجات آبل القادمة تخفي مفاجآت غير مسبوقة
منتخب مصر يهزم غينيا بيساو بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم 2026
مسؤول روسي: عزلَنَا تجاريا فشل.. و250 شركة أمريكية لا تزال تعمل على أراضينا
رومانيا تهزم النمسا بهدف في تصفيات كأس العالم 2026
ترامب يغادر الولايات المتحدة لزيارة إسرائيل وحضور قمة شرم الشيخ
اليونان: وزير الخارجية يرجئ اجتماعه مع نظيره الألماني لحضور قمة شرم الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسماء المصابين بحادث انقلاب سيارة بالصحراوى الغربى أسوان القاهرة

محمد عبد الفتاح

نستعرض قائمة بأسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عند مدخل قرية فارس بمركز كوم أمبو ، والذى أسفر عن إصابة 15 عامل بإصابات متفرقة ، ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وبالفحص الطبى تبين إصابة كل من : محمد إبراهيم عبد النبى 28 سنة ، والذى أصيب بألم بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وفراج علي عبد الله  37 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكسر بالساق اليسرى ، وأبو سريع شوقي على 39 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع ، ومحمد زينهم عبد العزيز  18 سنة ، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وعامر محمد بغدادى 42 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالذراع الأيسر.

حادث انقلاب سيارة 

كما أصيب فى هذا الحادث أيضاً محمود أحمد عبد الغنى 32 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، ورمضان رضا خضر 22 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات ، وعلاء صفوت حمدى 23 سنة ، والذى أصيب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات ، وصلاح عبد التواب ذكى42 سنة ، والذى أصيب بجرح قطعي بالرأس طوله 3 سم.

بالإضافة إلى إصابة سامح عيد مأمون 30 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وعمر عبد الرسول عبد المحسن  42 سنة ، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وأحمد أنور أحمد 24 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات بالجسم ، ومحمد صديق عبد المطلب 31 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري والفقرات العنقية ، وياسر محمد هلال 33 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات ، ومحمد نعمان فهيم 19 سنة ، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

