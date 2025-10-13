سقوط طفل أثناء لهوه بمياه ترعة بالغربية والأم تقفز وراءه للإنقاذ بمساعدة الجيران

أقدمت سيدة في العقد الثالث من عمرها علي القفز في مياه ترعة بقرية متانة بمركز بسيون بمحافظة الغربية والتحلي بأقصى درجات الإنسانية سعيا في إنقاذ حياة ابنه والذي سقط أثناء لهوه واللعب كرة القدم الأمر الذي نتج عنه اختلال توازنه وتم انتشالها من خلالها بمساعدة الجيران بذات القرية وعاد سالما إلي أحضان أفراد أسرته في حاله صحية طيبة.

تفاصيل الواقعة

وكانت تفاصيل الواقعة ولحظات المتلاحمة جاءت مساء يوم السبت الماضي حينما فوجئ العشرات من الأسر والعائلات بذات القرية وقيام الطفل اسر عيسي لم يتجاوز عمره 9 سنوات علي الأكثر، طالب بالصف الرابع الابتدائي، يلهو باللعب كرة القدم برفقة عدد من أصدقائه على ضفاف ترعة القرية المتصلة بمياه نهر النيل و اللعب سقطت الكرة في المياه، فحاول الطفل استخراجها باستخدام عصا خشبية، لكنه فقد توازنه وسقط داخل الترعة.

تحرك عاجل من الأم



الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر تداول تفاصيل تلك القصة مشيدين بالدور الأم ودعم الأب والجيران لها سعيا في إنقاذ حياة فلذه كبدها الصغير .