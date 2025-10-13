قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع عدد الأسرى الفلسطينيين المشمولين باتفاق الإفراج إلى 1718 بدلا من 1722
ترامب: سمعت أن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان.. سأحاول حلها
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
خبير يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع ارتداء الإيرانيات للحجاب
علي جمعة: النبي ﷺ أنسب الناس والله أثنى عليه وشرَّف مكانه وزمانه
ترامب: سمحنا بنشر شرطة تابعة لحماس مؤقتا.. ولدينا ضمانات بشأن غزة
بدء تحرك الحافلات والصليب الأحمر لاستقبال الأسرى الفلسطينيين
كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي
عايز أشرب قهوة.. الناجية من مأساة نبروه تكشف كيف استدرجها الجاني لتنفيذ الجريمة
وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر
محافظات

الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة

الصور الأولى
الصور الأولى
محمد عبد الفتاح

نستعرض الصور الأولى فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عند مدخل قرية فارس بمركز كوم أمبو ، والذى أسفر عن إصابة 15 عامل بإصابات متفرقة، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

فيما ضمت قائمة أسماء المصابين كل من : محمد إبراهيم عبد النبى 28 سنة ، والذى أصيب بألم بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وفراج علي عبد الله  37 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكسر بالساق اليسرى ، وأبو سريع شوقي على 39 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع .

ومحمد زينهم عبد العزيز  18 سنة ، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وعامر محمد بغدادى 42 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالذراع الأيسر.

حادث انقلاب سيارة 

كما أصيب فى هذا الحادث أيضاً محمود أحمد عبد الغنى 32 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، ورمضان رضا خضر 22 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات ، وعلاء صفوت حمدى 23 سنة ، والذى أصيب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات ، وصلاح عبد التواب ذكى42 سنة ، والذى أصيب بجرح قطعي بالرأس طوله 3 سم.

بالإضافة إلى إصابة سامح عيد مأمون 30 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وعمر عبد الرسول عبد المحسن  42 سنة ، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وأحمد أنور أحمد 24 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات بالجسم ، ومحمد صديق عبد المطلب 31 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري والفقرات العنقية ، وياسر محمد هلال 33 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات ، ومحمد نعمان فهيم 19 سنة ، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

