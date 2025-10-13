دفعتم الكثير لأجلها.. ترامب للرئيس السيسي: أشكرك على اصطحاب المقاتلات المصرية لي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للرئيس السيسي على اصطحاب المقاتلات الحربية المصرية له؛ فور دخول طائرته للأجواء المصرية.

وقال ترامب في كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام: "كانت مقاتلات صديقة ونحن نصنع أفضل المعدات العسكرية في العالم".

وتابع ترامب: "أعلم أنكم دفعتم الكثير من المال لأجلها، لكنها كانت صفقة جيدة".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة يُعد اتفاقًا تاريخيًا يفتح صفحة جديدة للسلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن ما تم التوصل إليه خلال القمة يمثل نقطة تحول نحو إنهاء الصراع وبدء مرحلة إعادة الإعمار والبناء.

وقال ترامب، خلال كلمته في ختام قمة السلام المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، إننا اليوم نُعلن أخيرًا أننا حققنا السلام في الشرق الأوسط بعد سنوات من الحروب والمعاناة"، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يُعد إنجازًا دبلوماسيًا غير مسبوق تم بفضل التعاون بين الولايات المتحدة ومصر وعدد من الدول الإقليمية.