قمة شرم الشيخ للسلام| ترامب يغادر مصر بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصر؛ بعد مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ومن جهتها، قالت الإعلامية لما جبريل، موفدة قناة “إكسترا نيوز”، إن حضور العديد من قادة دول العالم في قمة السلام، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ يعكس أهمية هذه القمة في وضع شرعية رسمية على اتفاق غزة الذي تم تنفيذه بالفعل.

وأضافت، في تصريحات عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه القمة تمثل بداية مرحلة جديدة للشرق الأوسط، تختلف عن مرحلة أوسلو السابقة، حيث أعلن القادة المشاركون عن تحولات جذرية في العلاقات الدولية للمنطقة خلال العام 2025.

وأكدت جبريل أن مصر تلعب دوراً رئيسياً في هذا المسار، فهي ليست فقط مضيفة القمة، بل تعمل منذ اللحظة الأولى على فتح المعابر وإدخال المعدات اللازمة لإعادة إعمار غزة.

ولفتت إلى تعهد العديد من الدول العربية والإسلامية بتمويل إعادة الإعمار في غزة، مشيرة إلى أن مصر منخرطة في ملف الإصلاح الفلسطيني الداخلي، وهو جزء لا يتجزأ من رؤية السلام الشاملة التي تسعى لتحقيقها.

وأشارت الإعلامية إلى كثافة اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف التي انعقدت خلف الأبواب المغلقة، حيث التقى قادة دول من مختلف القارات، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء إيطاليا والعاهل الأردني والرئيس التركي ورئيس وزراء بريطانيا؛ بهدف تنسيق الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت أن هناك توافقاً على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية بكميات كافية، وإزالة الركام، وتأسيس آلية دولية لتنسيق الجهود؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي.