في شرم الشيخ.. ترامب يختم حديثه بسيل من المجاملة والمزاح مع قادة العالم المشاركين في القمة

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته في مصر بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار على غزة بتوجيه الشكر إلى قائمة من قادة العالم، الذين كان الكثير منهم في قاعة الاجتماعات.

وبدا الرئيس الأمريكي متساءلا “أين كندا ، بالمناسبة؟ أين هم؟”، في إشارة إلى رئيس الوزراء مارك كارني.

وأضاف "لقد عرف أهمية هذا. قال ، “أريد أن أكون هناك” لقد فعل الكثير من الناس ذلك ".

وتابع ترامب لعدة دقائق، وشكر شخصيا قادة دول مثل مصر وباكستان والمجر والاتحاد الأوروبي.

كان الرئيس الأمريكي مجاملا إلى حد كبير للقادة، وفقا لـ سي ان ان

وقال إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي كانت تقف خلف ترامب، كانت "سياسية ناجحة للغاية"، ووصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأنه "زعيم عظيم".

وتابع "إنها مجاملة لما نقوم به ، لأن ما فعلناه هو شيء فريد جدا ومميز للغاية. لذلك ربما تكون أغنى وأقوى مجموعة من الدول التي تم تجميعها على الإطلاق في وقت واحد ، وهو أمر كبير". "لقد حققنا معا في الأيام الأخيرة تغييرا تاريخيا حقا."