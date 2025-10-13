قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
مجدي عبد الغني: السيسي قائد محنك ومصر لم تتخلى عن القضية الفلسطينية
حوادث

السجن 7 سنوات لعاطل أنهى حياة زوجته بسبب طبق مكرونة بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

قضت محكمة استئناف طنطا بمحافظة الغربية اليوم  بالسجن 7 سنوات على زوج متهم بإنهاء حياة زوجته القاصر البالغة 14 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة طبق المكرونة"، بعد أن اعتدى عليها بالضرب حتى الموت بسبب تناولها الطعام دون إذنه.

تحرك عاجل 


وكانت جنايات طنطا قضت في وقت سابق   بإعدام قاتل زوجته لخلاف علي طبق مكرونه إلي عقب ورود رأي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه .

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية جددت حبس الزوج المتهم بإنهاء حياة  زوجته باستخدام أداة حادة "شوم" لخلافات أسرية 15 يوم علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان.

تفاصيل الواقعة 

كما أمر قاض المعارضات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحترازية حيال المتهم والتأكد من الدلائل الجنائية بشأن مرتكب الجريمة. 
وكانت قرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية شهدت استمرار حالة من الحزن والوجيعة عقب فقدان ابنتهم العروس والإطاحة بحياتها علي يد زوجها بسبب تكرار الخلافات الأسرية مستغلا اسقاطها من أعلي سطح منزل عش الزوجية حتي لفظت أنفاسها الأخيرة بمجرد وصولها إلى طوارىء مستشفي كفر الزيات العام الأمر الذي أثار حفيظة أهلها وذويها ودفعهم للمطالبة بالقصاص وإعدام زوجها الجاني .

رواية شهود عيان 

في المقابل كشفت أم الزوجة الضحية أن "العروس ابنتها تعرضت للضرب والإهانة علي يد زوجها منذ مراحل ارتباطها بالزوجها الجاني خلال العامين الماضيين وكانت دائما تستنجد بها لانقاذها من بطش زوجها و عائلته" .

كما أفادت الأم المكلومة والدموع لا تفارق عيناها بقولها "أنها اكتشف ما حدث لابنتها والاطاحه بحياتها قبل وفاتها بعده لحظات وأخبرتها بتعرضها للضرب من زوجها وعائلته بسبب " طبق مكرونه"، قامت المجني عليها بتناوله و زوجها وعائلته خارج المنزل" .

سبب الخلافات 

واستشهدت الام المكلومة "بنتي ضحية و كانت جعانه و اكلت طبق مكرونه وهما برا قبل معاد الغدا و لما رجع ضربها وكوي جسمها بالمكوة واتصلت تستنجد بيا اروح اخدها من الباب الخلفي للمنزل وانا رفضت عشان لما بروح بيضربني انا كمان ".

كما أيدت والدة الزوج  أن المتهم تزوج ابنتها عنوه بعد رفضهم له بسبب سوء سمعته ولجئت وقتها لمدة القرية و ضباط المباحث حتي يمنعوه من التعرض لها وابنتها ولكن فشلوا واضطروا للموافقة على الزواج تفاديا من بشطه، ومنذ أن تم هذا الزواج وتعيش ابنتها في عذب مستمر ودائم الاعتداء عليها وعلى والدتها  عندما تدافع عن ابنتها" .

واستكملت والدة الضحية "تفاجئت بكلام الأهالي بأنه تم نقل ابنتي للمستشفي و بعد توجهي وجدتها جثة هامدة، الدكتور قلي مضروبة بالشومة على دماغها وجسمها فيها آثار كي بالمكوة ".
وكانت  الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية كثفت من جهودها لكشف غموض واقعة وفاة سيدة علي يد زوجها بنطاق قرية كفر يعقوب إثر خلافات أسرية وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى كفر الزيات العام .

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بالواقعة .
وافادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد شيحه رئيس مباحث كفر الزيات من المعاينة الأولية والتحريات وفاة ربة منزل تدعى “فاتن.ا” بعد تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها “أحمد.ر.ح” وإلقائها من أعلى سطح المنزل بسبب خلافات زوجية بينهما.

كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية قرار قضائي عاجل حبس زوج مراته طبق مكرونة

