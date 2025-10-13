فيليب ونونيز.. الهلال السعودي يعلن جاهزية ثنائي الفريق لمباراة الاتفاق

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين، تعافي ثنائي الفريق مالكوم فيليب، وداروين نونيز، من الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترة الأخيرة، والتي أبعدتهم عن المشاركة مع الفريق بالمسابقات المحلية والقارية خلال الفترة الماضية.

وأكد الهلال- في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس- تعافي الثنائي مالكوم فيليب بالإضافة إلى داروين نونيز من الإصابة، وجاهزيتهم لمباراة الفريق القادمة أمام الاتفاق بمسابقة الدوري السعودي، مضيفا أن الثنائي شارك في جزء من التدريبات الجماعية، بقرار من الجهاز الطبي للنادي، وذلك للعودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة القادمة بالتدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الاتفاق، يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب إيجو في الدمام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي، حيث إنه يحل في المركز السادس من ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب الصدارة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.