أطباء القاهرة: قمة السلام بشرم الشيخ إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا للدولة المصرية

أشاد مجلس نقابة أطباء القاهرة، بالجهود الدبلوماسية الاستثنائية والحكيمة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تُوجت بعقد قمة السلام الإقليمية والدولية في مدينة شرم الشيخ.

وأكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، في بيان، أن عقد قمة السلام في شرم الشيخ في توقيت دقيق وحساس يُعد إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا، ويُرسخ دور مصر المحوري والريادي كقوة استقرار وسلام في المنطقة، مشددة: لقد أثبتت القيادة المصرية مجددًا التزامها الثابت تجاه حقن الدماء، والدفاع عن القضايا الإنسانية، ودفع مسارات الحل السياسي الشامل.

وأعربت نقيب أطباء القاهرة، عن بالغ تقديرها وامتنانها للنجاحات المُحققة التي أفضت إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، والذي كان له الأثر المباشر في تخفيف معاناة الأبرياء وحماية المدنيين، موضحة أن هذا الإنجاز يُعد شهادة على فعالية الدبلوماسية المصرية وقدرتها على تحقيق التهدئة والاستقرار في أصعب الظروف.

وتابعت: إننا كأطباء نُدرك قيمة الحياة وضرورة صونها، ونرى في هذه الجهود الرئاسية العظيمة تحقيقًا لأسمى الأهداف الإنسانية والوطنية، والتي تُعزز الأمن القومي المصري، وتُساهم في استقرار الإقليم".

واختتمت بتجديد تأكيد دعمها الكامل للرئيس السيسي في مساعيه لترسيخ أسس السلام العادل والشامل، معلنة استعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم الطبي والإنساني للمتضررين، انطلاقًا من واجبنا المهني والأخلاقي.