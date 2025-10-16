«الحب يفتح الأبواب المغلقة».. لميس الحديدي توجّه رسالة لإيناس الدغيدي وزوجها

شاركت الإعلامية لميس الحديدي، صورة مع المخرجة إيناس الدغيدي وزوجها رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.

وكتبت "الحديدي" عبر حسابها على انستجرام: “بعد لقائي مع العزيزة إيناس الدغيدي وزوجها رجل الأعمال أحمد سوكارنو.. الحب هو الإحساس الوحيد الذي يفتح كل الأبواب المغلقة.. كل الأمنيات بالسعادة، والمهم ما تاخدش مننا إيناس وتروح أستراليا”.

زواج ايناس الدغيدي من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم

واحتفلت المخرجة إيناس الدغيدي، بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم خلال الأيام الماضية.

وأقيم الاحتفال بزواج إيناس الدغيدي، على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، في إحدى الفنادق واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء فقط.

وشهد الاحتفال أول ظهور لابنة المخرجة إيناس الدغيدي.

ونشرت المخرجة إيناس الدغيدي، صورتها مع زوجها أحمد، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك بعد عقد قرانهما الشهر الماضي.

وكتبت إيناس الدغيدي، تعليقًا طويلًا على صورتها مع زوجها، قائلة: «أصدقائي الغالين.. كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا والتنمر على معنى جميل في الحياة.. ولا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان».

وأضافت إيناس الدغيدي: «لذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا، ويقتصر على العائلة فقط.. لكم أصدقائي كل المحبة.. ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحاسدين والحاقدين.. وعقبال عندكم يا حبايب.. إيناس & أحمد».