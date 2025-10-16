هشام جمال وليلى زاهر في أول ظهور بعد الزواج مع «صاحبة السعادة»

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" المقرر عرضها يوم الأحد المقبل، النجم هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، في أول حوار تليفزيوني يجمعهما بعد زواجهما في لقاء مميز يتناول كواليس حفل زفافهما الأسطوري، وكذلك أعمالهما المشتركة والعلاقة الفنية والإنسانية التي تجمع بينهما.

يكشف هشام جمال خلال اللقاء عن أسرار نجاحاته الأخيرة، وتفاصيل مشاريعه المقبلة، كما تتحدث ليلى زاهر عن تجربتها معه في عدد من الأعمال الفنية، وما اكتسبته من خبرة خلال التعاون بينهما وتفاصيل كتب كتابهما وزواجهما، ولقطات خاصة جدًا تعرض لأول مرة.

كما يستضيف البرنامج في حلقة يوم الاثنين مجموعة من المواهب الشابة، من بينهم الموزع الموسيقي مادي، والمطرب الشاب محمد جمال، والصوت الجديد جميلة، إلى جانب مؤلفة حكاية هند من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، في فقرة خاصة تسلط الضوء على الجيل الجديد من المبدعين الذين ساهم في تقديمهم هشام جمال للساحة الفنية.

وتأتي الحلقة في إطار حرص برنامج "صاحبة السعادة" على دعم المواهب الشابة واستعراض أبرز النجاحات في المشهد الفني المعاصر، بأسلوبه المميز الذي يجمع بين المتعة والإلهام.