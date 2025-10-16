من قلب القاهرة.. رئيس الوزراء: ستظل مصر رائدة في إدارة مواردها المائية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: من القاهرة من قلب وادي النيل نجدد العهد أن تظل مصر رائدة في إدارة مواردها المائية، حريصة على حق الجميع في التنمية مؤمنة بأن مستقبلنا المشترك يبدأ من قطرة ماء.

وشدد رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال مؤتمر أسبوع القاهرة الثامن للمياه، على التزام الدولة المصرية بمواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير وتعزيز الشراكات مع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تحقيق الأمن المائي والغذائي لأمتنا والقارة الافريقية بأسرها.

وأضاف أن الماء ليس سببا للنزاع بل أساس للحياة والتعاون والسلام، كما أن مصر لا تتحدث عن التحديات فقط بل تقدم حلولا ومبادرات عملية تمتد من النطاق المحلي إلى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير نظم التشغيل والمراقبة بالسد العالي وتأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة وتنفيذ مشروعات حماية السواحل بالإسكندرية ودمياط ومطروح.

مصر نموذج لمواجهة التحديات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة عالمية يشمل الخبراء والمتخصصين من أكثر من 50 دولة من مختلف القارات ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لمناقشة قضايا المياه للتنمية المستدامة.

وقال مدبولي، إن اجتماعات هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه هو الحلول المبتكرة للعمل على استدامة الموارد المائية، لمواجهة التغيرات المناخية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن أسبوع القاهرة للمياه ناقش العديد من القضايا منها التحديات التي تواجهها الدول لمواجهة مواردها المائية، وتعد مصر نموذجا لتلك التحديات.