محلل عسكري: إسرائيل تريد أن تقضي على قيادات الحوثي.. فيديو
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
من قلب القاهرة.. رئيس الوزراء: ستظل مصر رائدة في إدارة مواردها المائية

محمد شحتة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: من القاهرة من قلب وادي النيل نجدد العهد أن تظل مصر رائدة في إدارة مواردها المائية، حريصة على حق الجميع في التنمية مؤمنة بأن مستقبلنا المشترك يبدأ من قطرة ماء.

وشدد رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال مؤتمر أسبوع القاهرة الثامن للمياه، على التزام الدولة المصرية بمواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير وتعزيز الشراكات مع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تحقيق الأمن المائي والغذائي لأمتنا والقارة الافريقية بأسرها.

وأضاف أن الماء ليس سببا للنزاع بل أساس للحياة والتعاون والسلام، كما أن مصر لا تتحدث عن التحديات فقط بل تقدم حلولا ومبادرات عملية تمتد من النطاق المحلي إلى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير نظم التشغيل والمراقبة بالسد العالي وتأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة وتنفيذ مشروعات حماية السواحل بالإسكندرية ودمياط ومطروح.

مصر نموذج لمواجهة التحديات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة عالمية يشمل الخبراء والمتخصصين من أكثر من 50 دولة من مختلف القارات ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لمناقشة قضايا المياه للتنمية المستدامة.

وقال مدبولي، إن اجتماعات هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه هو الحلول المبتكرة للعمل على استدامة الموارد المائية، لمواجهة التغيرات المناخية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن أسبوع القاهرة للمياه ناقش العديد من القضايا منها التحديات التي تواجهها الدول لمواجهة مواردها المائية، وتعد مصر نموذجا لتلك التحديات.

رئيس الوزراء الماء السد العالي التنمية موارد مصر المائية

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 22 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

أمين البحوث الإسلاميةَّ يشارك في ندوة الدِّفاع الشعبي بمناسبة الذِّكرى الـ52 لانتصار أكتوبر

أمين البحوث الإسلاميةَّ يشارك في ندوة الدفاع الشعبي بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر

واقعة سقوط مسن

«الرحمة أفعال وليست أقوالا».. الأوقاف تعلق على واقعة مسن أثناء لحاق الأتوببس

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

