مدبولي: أسبوع القاهرة للمياه يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لمناقشة قضايا التنمية المستدامة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة عالمية يشمل الخبراء والمتخصصين من أكثر من 50 دولة من مختلف القارات ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لمناقشة قضايا المياه للتنمية المستدامة.

وقال مدبولي، إن اجتماعات هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه هو الحلول المبتكرة للعمل على استدامة الموارد المائية، لمواجهة التغيرات المناخية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن أسبوع القاهرة للمياه ناقش العديد من القضايا منها التحديات التي تواجهها الدول لمواجهة مواردها المائية، وتعد مصر نموذجا لتلك التحديات.