الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقطر للتعاون في المجال الصحي

اتفاقية
اتفاقية
كتب محمود مطاوع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ووزارة الصحة العامة بدولة قطر، بهدف دعم وتعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي.

جاء ذلك ذلك بحضور طارق على فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية. 

ووقع مذكرة التفاهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ومنصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة بدولة قطر.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وقطر، والحرص المشترك على دعم وتعزيز أوجه التعاون في العديد من القطاعات والمجالات، مع التركيز على تبادل الخبرات في المجال الصحي، وذلك بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية والصيدلانية لشعبي البلدين. 

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية، ومن ذلك التعاون في مجالات تطوير وتخطيط وتنفيذ أنظمة الرعاية الصحية، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة، وكذا تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة في مختلف التخصصات، وفقاً لأحدث البروتوكولات العالمية والتقنيات المتقدمة، هذا فضلا عن التعاون في مجال الأغذية المتبادلة لتقليل مخاطر الأمراض المنقولة بالغذاء، ووضع أطر لضمان أعلى مستويات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تسهيل الحركة التجارية في هذا المجال، وتبادل الخبرات في التحاليل المخبرية، هذا إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة، وتأهيل وتحسين جودة وسلامة المرضى. 

وأشارت مذكرة التفاهم إلى أنه سيتم تنفيذ أوجه التعاون المشترك في المجال الصحي من خلال مجموعة من الآليات المختلفة منها، إيفاد الخبراء والوفود بين البلدين لتبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الصحية الجيدة، وتعزيز مشاركة الخبراء في المؤتمرات والفعاليات التي تعقد في كلا البلدين، هذا فضلا عن عقد دورات تدريبية افتراضية أو فعلية لتطوير القدرات. 

