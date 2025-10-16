رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لا تتحدث عن التحديات فقط بل تقدم حلولا ومبادرات عملية تمتد من النطاق المحلي إلى الإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال مؤتمر أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن التزام الدولة المصرية بمواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير وتعزيز الشراكات مع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تحقيق الأمن المائي والغذائي لأمتنا والقارة الافريقية بأسرها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الماء ليس سببا للنزاع بل أساس للحياة والتعاون والسلام، ومن القاهرة من قلب وادي النيل نجدد العهد أن تظل مصر رائدة في إدارة مواردها، حريصة على حق الجميع في التنمية مؤمنة بأن مستقبلنا المشترك يبدأ من قطرة ماء.

تطوير نظم مراقبة السد العالي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الموارد المائية والري تمضي في تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال مؤتمر أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أنه سيتم تطوير نظم التشغيل والمراقبة بالسد العالي وتأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة وتنفيذ مشروعات حماية السواحل بالإسكندرية ودمياط ومطروح.

كما تم إطلاق العديد من التطبيقات الإلكترونية الفعالة لخدمة المزارعين والإدارة المائية واستخدام الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، وتقدير الاحتياجات المائية وتحليل التغيرات الساحلية.

وتهدف هذه المنظومة إلى بناء نظام وطني ذكي لإدارة المياه يجمع بين التكنولوجيا والحوكمة والمشاركة المجتمعية.