عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب
بعد مقتل الغماري.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بمهاجمة الحوثيين مجددا
زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
توك شو

رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد شحتة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لا تتحدث عن التحديات فقط بل تقدم حلولا ومبادرات عملية تمتد من النطاق المحلي إلى الإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال مؤتمر أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن التزام الدولة المصرية بمواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير وتعزيز الشراكات مع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تحقيق الأمن المائي والغذائي لأمتنا والقارة الافريقية بأسرها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الماء ليس سببا للنزاع بل أساس للحياة والتعاون والسلام، ومن القاهرة من قلب وادي النيل نجدد العهد أن تظل مصر رائدة في إدارة مواردها، حريصة على حق الجميع في التنمية مؤمنة بأن مستقبلنا المشترك يبدأ من قطرة ماء.

تطوير نظم مراقبة السد العالي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الموارد المائية والري تمضي في تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال مؤتمر أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أنه سيتم تطوير نظم التشغيل والمراقبة بالسد العالي وتأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة وتنفيذ مشروعات حماية السواحل بالإسكندرية ودمياط ومطروح.

كما تم إطلاق العديد من التطبيقات الإلكترونية الفعالة لخدمة المزارعين والإدارة المائية واستخدام الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، وتقدير الاحتياجات المائية وتحليل التغيرات الساحلية.

وتهدف هذه المنظومة إلى بناء نظام وطني ذكي لإدارة المياه يجمع بين التكنولوجيا والحوكمة والمشاركة المجتمعية.

