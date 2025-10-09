مصطفى مدبولي أمام «الكوميسا»: مصر لا تألوا جهدًا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام القمة الـ 24 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تلتزم بدعم أهداف تجمع الكوميسا بشكل كامل.

تحقيق التنمية المستدامة في قارة أفريقيا

وأكد أن الرئيس السيسي يؤمن بأن التكامل الإقليمي هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في قارة أفريقيا، وأن التعاون بين دول المنطقة يعد سبيلًا رئيسيًا لتحقيق النمو والازدهار.

مدبولي أوضح أن مصر تواصل المشاركة الفاعلة في المبادرات الإقليمية التي تتناول مجالات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة والصحة والتحول الرقمي، التي تمثل أسسًا لتنمية اقتصادية شاملة.

كما أشار إلى أن مصر جددت التزامها بدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي توفر المظلة اللازمة لتعزيز التعاون بين دول القارة.

وفي سياق متصل، شدد مدبولي على أهمية التنسيق المستمر بين الكوميسا ومبادرات التجارة الحرة الإقليمية الأخرى، لضمان تكامل اقتصادي أعمق بين دول المنطقة. كما أكد دعم مصر للمشروعات التنموية في الكوميسا، موضحًا أن مصر ستواصل تعزيز إمكانيات هذا التجمع من خلال المشروعات المشتركة التي تعود بالنفع على جميع الأعضاء.

وفي ختام كلمته، أشار مدبولي إلى التحديات الإقليمية والدولية المتشابكة التي تفرض ضرورة التضامن والعمل المشترك بين الدول الأفريقية.

كما أكد على التزام مصر بتعزيز استقرار القارة والسعي لصون السلم والأمن، من خلال التعاون مع كينيا ودعم قيادتها للكوميسا.