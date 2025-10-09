مدبولي: الرئيس السيسي يؤكد دعمه الكامل لأهداف تجمع الكوميسا

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام القمة ال24 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا نيابة عن الرئيس السيسي، أن الرئيس السيسي يؤكد دعمه الكامل لأهداف تجمع الكوميسا.

وأضاف أن مصر تؤمن بأن التكامل الإقليمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن مصر تحرص على المشاركة فى المبادرات الإقليمية بمجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتحول الرقمي.

وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، تحدث مدبولي عن التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على النمو في العديد من الدول، مشيراً إلى أن مصر تواجه تباطؤاً في النمو نتيجة لهذه التحديات، ولكن الحكومة تسعى لتوجيه هذه التحديات إلى فرص من خلال التركيز على الابتكار وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.



