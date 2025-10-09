مدبولي: مصر تدعم استقرار أفريقيا وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال الكوميسا

في كلمة رئيسية أمام القمة الـ 24 لتجمع الكوميسا، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لا تألو جهدًا في دعم الاستقرار والسلم في أفريقيا، مشيرًا إلى أن التحديات الإقليمية والدولية تستدعي تكاتف جهود الدول الأفريقية من أجل تعزيز التضامن والعمل المشترك.



وأضاف مدبولي أن مصر ملتزمة بدعم المشروعات التنموية في تجمع الكوميسا، وأكد أن القاهرة تعمل بشكل مستمر لتعزيز إمكانيات التكامل الإقليمي في جميع المجالات.

دعم مصر لوكالة الاستثمار الإقليمية

وأشار أيضًا إلى دعم مصر لوكالة الاستثمار الإقليمية في الكوميسا، والتي تستضيفها القاهرة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو في المنطقة.

كما شدد على أن مصر ستواصل التعاون مع كينيا في قيادة الكوميسا لتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء ودفع مسيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي إلى الأمام.