أسعد خبر.. تركي آل الشيخ يثير الجدل بشأن مانشستر يونايتد
أزهري لامرأة زوجت نفسها بدون علم أهلها: زواجك باطل وينم عن وقاحتك وطيش قرارك
وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال: أشعر بالعار من هذه الصفقة
قمة مصر الاتحاد الأوروبي تناقش التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والطاقة
أول يوم شغل.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات في المنوفية
هتقلب الموازيين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet
رئيس الوزراء: مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
مكتب نتنياهو : وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة مساء
وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير
مدبولي: مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
الرقب يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق غزة.. وترامب: يوم عظيم للسلام
أذكار الصباح .. اعرف فضلها وآخر موعد لترديدها ولا تتكاسل عنها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدبولي: مصر تلتزم بتعزيز التكامل الإقليمي ودعم أهداف الكوميسا

منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام القمة الـ 24 لتجمع الكوميسا، أن مصر تلتزم بالكامل بدعم أهداف التجمع الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

 وأشار مدبولي إلى أن مصر تؤمن بأن التكامل الإقليمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

وأوضح مدبولي أن مصر تركز على المشاركة الفاعلة في المبادرات الإقليمية المختلفة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتحول الرقمي، وهي القطاعات التي تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الإقليمي.

كما جدد مدبولي التزام مصر بتعزيز اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية كأداة لتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تؤكد على أهمية التنسيق بين الكوميسا وبقية المبادرات الإقليمية لضمان نجاح هذه الجهود المشتركة

مدبولي رئيس الوزراء القمة الـ 24 لتجمع الكوميسا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده

ما حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده؟ الإفتاء تجيب

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: النبي هو الأسوة الحسنة لكل من أراد الله ونعيمه

فضل الصدقة

هل إخراج الصدقة بأكثر من جائز أم إفرادها أفضل؟

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

