مدبولي: مصر تلتزم بتعزيز التكامل الإقليمي ودعم أهداف الكوميسا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام القمة الـ 24 لتجمع الكوميسا، أن مصر تلتزم بالكامل بدعم أهداف التجمع الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

التنمية المستدامة في أفريقيا

وأشار مدبولي إلى أن مصر تؤمن بأن التكامل الإقليمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

وأوضح مدبولي أن مصر تركز على المشاركة الفاعلة في المبادرات الإقليمية المختلفة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتحول الرقمي، وهي القطاعات التي تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الإقليمي.

كما جدد مدبولي التزام مصر بتعزيز اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية كأداة لتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تؤكد على أهمية التنسيق بين الكوميسا وبقية المبادرات الإقليمية لضمان نجاح هذه الجهود المشتركة