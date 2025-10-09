مدبولي: مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دعمه الكامل لأهداف تجمع الكوميسا، لافتا إلى أن مصر تؤمن بأن التكامل الإقليمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحرص على المشاركة في المبادرات الإقليمية بمجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتحول الرقمي.

وأضاف مدبولي، في كلمته أمام القمة الـ 24 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا نيابة عن الرئيس السيسي، أن مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية كمظلة لتعزيز التكتلات الإقليمية.

كما أكد مدبولي أن مصر تؤكد أهمية التنسيق بين الكوميسا ومبادرات التجارة الحرة الإقليمية وتدعم المشروعات التنموية في تجمع الكوميسا وتعمل على تعزيز إمكانياته التنموية.

وأضاف أن الدولة المصرية تدعم تنشيط دور وكالة الاستثمار الإقليمية في تجمع الكوميسا التي تستضيفها القاهرة، مشيرا إلى أن قمة الكوميسا تنعقد في توقيت بالغ الخطورة في ظل التحديات الدولية والإقليمية المتشابكة.

وشدد مدبولي على أهمية التضامن والعمل المشترك لصون السيادة وحسن الجوار ودعم مؤسسات الدول وتجنب السياسات الأحادية.

وتابع رئيس الوزراء أن مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا، كما أكد التزام مصر بالعمل مع كينيا لإنجاح قيادتها للكوميسا وتعزيز التنسيق مع أمانة التجمع لإنجاح مسيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي.