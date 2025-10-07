مصطفى مدبولى: مصر تستضيف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر تستضيف الآن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار ومنع التهجير من غزة مشيرا إلى أن المفاوضات ليست سهلة لكننا نعمل على إقرار السلام العادل في المنطقة .

واضاف مدبولي اننا احتفلنا امس بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو مؤكدا ان هذه رسالة تؤكد مكان الدولة المصرية لافتا ان هذا النجاح نتاج جهود كبيرة للدولة المصرية وإرادة سياسية وجهود الخارجية المصرية لتحقيق الفوز الكاسح.

واشار الى ان المؤشرات الاقتصادية تتحسن خلال الفترة الماضية مشيرا الي ان الاحتياطي النقدي وصل ٤٩.٥ مليار دولار مشيرا الي ان المؤسسات الدولية يشيدون بالاقتصاد المصري.